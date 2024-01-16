Ротенберг пообещал выиграть чемпионат мира после возвращения сборной России
Главный тренер СКА и «Россия-25» Роман Ротенберг заявил, что сборная России выиграет чемпионат мира после возращения на турнир.
«Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что если бы нас пустили на молодежный чемпионат мира, то сборная России могла бы взять золото? Мы должны внутри страны сейчас развивать детей, наших игроков, давать им инструменты, правильно тренировать. И мы бы не то что выступали в финале — мы бы выиграли чемпионат мира! Мы в этом на 100 процентов уверены. И мы выиграем чемпионат мира, как только вернемся обратно», – заявил Ротенберг «Матч ТВ».
Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. Отстранения действует на неопределенный срок.
В последний раз национальная команда становилась чемпионом мира в 2014 году, когда командой руководил Олег Знарок. Турнир проходил в Минске. Сборная России выиграла все 10 матчей в основное время.
Действующим чемпионом мира является сборная Канады.
Следующий ЧМ пройдет в мае 2024 года.