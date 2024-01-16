Ротенберг пообещал выиграть чемпионат мира после возвращения сборной России

«Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что если бы нас пустили на молодежный чемпионат мира, то сборная России могла бы взять золото? Мы должны внутри страны сейчас развивать детей, наших игроков, давать им инструменты, правильно тренировать. И мы бы не то что выступали в финале — мы бы выиграли чемпионат мира! Мы в этом на 100 процентов уверены. И мы выиграем чемпионат мира, как только вернемся обратно», – заявил Ротенберг «Матч ТВ».