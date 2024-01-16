«Торпедо» одержало победу над «Металлургом», команды побили рекорд КХЛ по голам за период

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». Победу в результативном матче одержали нижегородцы со счётом 7:4.

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Первый период завершился безголевой ничьёй. Во втором периоде команды забросили на двоих девять шайб и установили новый рекорд КХЛ по числу голов за период. Также рекордной стала скорострельность команд, которые забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд. Дублем отметился Андрей Белевич.