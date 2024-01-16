Форварду "Сочи" рассек коньком лицо защитник "Ак Барса"

Во вторник вечером в олимпийской столице в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и казанским "Ак Барсом" 19-летнему нападающему хозяев площадки Александру Перевалову игрок соперника попал коньком по лицу.

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Этот неприятный эпизод произошел в первом периоде поединка, который прошел во дворце спорта "Большой". Во время одной из атак южан за воротами казанцев в борьбе за шайбу 28-летний опытнейший защитник "Ак Барса" Дмитрий Юдин, находившийся за спиной оппонента, случайно попал коньком по лицу молодому защитнику южан и порезал тому лицо.

Матч был сразу остановлен, Александру Перевалову доктора оказали оперативную помощь на льду и увели в раздевалку.

К счастью, полученное хоккеистом "Сочи" повреждение оказалось не слишком опасным: уже через какое-то время Александр вернулся на скамейку запасных и продолжил игру.

В Telеgram-канале клуба хозяев была опубликована фотография Перевалова из раздевалки команды с такими словами: "Саша в порядке, как говорится: "До свадьбы заживет!"