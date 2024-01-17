Экс-хоккеист Филатов назвал кошмаром последние результаты "Ак Барса" в КХЛ

"Шесть игр в 2024 году сыграл "Ак барс"… Забили семь голов. Но зато это кубковым хоккеем называют! Да это блевотина, а не хоккей! С бюджетом максимальным, с кучей техничных и мастеровитых игроков… Как по мне это кошмар! И чем меньше будет команд играющих в таком стиле, тем проще будет привлекать новых болельщиков и растить новых звезд", - написал Филатов.