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Экс-хоккеист Филатов назвал кошмаром последние результаты "Ак Барса" в КХЛ

Бывший нападающий ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Филатов в своем Telegram-канале жестко раскритиковал последние матчи казанского "Ак Барса".

Экс-хоккеист Филатов назвал кошмаром последние результаты "Ак Барса" в КХЛ
© Максим Богодвид/РИА Новости

"Шесть игр в 2024 году сыграл "Ак барс"… Забили семь голов. Но зато это кубковым хоккеем называют! Да это блевотина, а не хоккей! С бюджетом максимальным, с кучей техничных и мастеровитых игроков… Как по мне это кошмар! И чем меньше будет команд играющих в таком стиле, тем проще будет привлекать новых болельщиков и растить новых звезд", - написал Филатов.

16 января "Ак Барс" в гостях уступил "Сочи" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе "южан" голами отметились Дмитрий Уткин (дважды) и Николай Чебыкин. У казанцев единственную шайбу забросил Александр Радулов. Это второе поражение команды Зинэтулы Билялетдинова в последних трех играх. После 51 матча текущего сезона "Ак Барс" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции лиги. В следующей встрече казанцы примут на своей площадке тольяттинскую "Ладу" (18 января).

Хоккей
Дмитрий Уткин
Николай Чебыкин
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