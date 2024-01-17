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«Эдмонтон» продлил рекордную серию волевой победой над «Торонто»

В ночь с 16 на 17 января мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» победили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.

«Эдмонтон» продлил рекордную серию волевой победой над «Торонто»
© championat.com

Гости открыли счёт уже на 27-й секунде встречи — отличился нападающий Остон Мэттьюс. На 31-й минуте защитник Морган Райлли удвоил преимущество гостей. На 36-й минуте центрфорвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль отыграл один гол, а на 43-й минуте нападающий Дерек Райан сравнял счёт. За три минуты до конца основного времени Райан Маклауд забросил шайбу, которая стала победной для хозяев площадки. На 59-й минуте Эван Бушар поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» продлил рекордную для клуба победную серию до 11 матчей. «Торонто» потерпел третье поражение кряду.

Хоккей
Эван Бушар
Дерек Райан
Морган Райлли
Леон Драйзайтль
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