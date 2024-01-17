IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ до 20 лет

Международная федерация хоккея (IIHF) допустила молодежную сборную Израиля до участия в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации. "Для IIHF безопасность всех игроков, команд, людей, участвующих в организации чемпионата, и болельщиков на стадионах всегда будет оставаться на первом месте при принятии любых решений. В тесном сотрудничестве с нашими заинтересованными сторонами и местными властями мы будем стремиться найти необходимые условия и поддержку, позволяющие израильским командам участвовать", - указано в заявлении IIHF. Дальше судьбу сборных Израиля Международная хоккейная федерация планирует решать в феврале 2024 года. 11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО. Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.