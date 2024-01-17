Нападающий «Авангарда» пропустит матч с ХК ЦСКА

Сегодня, 17 января, в Омске состоится матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 мск.

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Как сообщает пресс-служба «ястребов», игру пропустит один из лидеров клуба Владимир Ткачёв из-за повреждения. Также во встрече не сыграют Роман Абросимов и Иван Игумнов. Сообщается, что Ткачёв отправится с командой на ближайшие выездные матчи.