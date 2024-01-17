Буше установил новый рекорд «Авангарда»

В омске на стадионе «G-Drive Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ЦСКА. После первого периода счёт 3:0 в пользу омичей.

© Чемпионат.com

На 15-й минуте матча во второй заброшенной шайбе «Авангарда» поучаствовал нападающий Рид Буше, отдавший результативную передачу.

Буше эта результативная передача принесла 62-е (35+27) очко в 48-й игре текущего сезона. 30-летний американский нападающий побил клубный рекорд, установленный форвардом Романом Червенкой в сезоне-2010/2011.