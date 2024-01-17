Экс главный тренер клубов КХЛ Анатолий Емелин покинул тренерский штаб «Сокола»

По соглашению сторон расторгнуты контракты с главным тренером «Сокола» Александром Нестеровым и тренером Анатолием Емелиным , сообщает пресс-служба красноярского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Галанов .

59-летний тренер вошёл в тренерский штаб «Сокола» перед стартом нынешнего сезона ВХЛ. Красноярский клуб после 43 матчей текущего сезона ВХЛ занимает 20-е место в таблице лиги. Последним местом работы Емелина в КХЛ была «Югра», которую специалист возглавил в сезоне-2017/2018.