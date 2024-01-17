Суд приговорил бывшего генерального директора «Торпедо» к шести годам колонии

Спортивного менеджера обвинили в растрате 17 млн руб. из кассы клуба вместе с бывшим исполнительным директором Сергеем Малютиным и заместителем директора по финансам Натальей Ерёминой . Последние получили условные сроки. Голубовский должен будет выплатить 15,8 млн руб. нижегородскому «Торпедо».

Голубовский незадолго до объявления приговора скрылся за границей. Сейчас местонахождение экс-гендиректора неизвестно, он объявлен в розыск. На суде Голубовский свою вину не признал и заявил, что его оговорил бывший исполнительный директор «Торпедо» Сергей Малютин.