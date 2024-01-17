«Авангард» на домашней площадке нанес ЦСКА третье поражение подряд

Решающим в матче стал первый период, по итогам которого «Авангард» забросил три безответные шайбы. На 14-й минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин, которому ассистировали Семён Чистяков и Томаш Юрчо. Спустя чуть более минуты преимущество удвоил Игорь Мартынов. Третью шайбу омичей под занавес первого периода забросил Никита Холодилин. ЦСКА удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Сергея Плотникова в середине второго периода. Отметим, что в матче обе команды получили право на штрафной бросок, однако ни один из них не был реализован.