СКА уверенно разобрался с «Амуром», забросив шесть шайб в Санкт-Петербурге

К шестой минуте матча СКА уже вели в счёте с разницей в две шайбы — голы забили Александр Никишин и Павел Дедунов. После двух быстрых пропущенных шайб тренерский штаб «Амура» поменял вратаря Игоря Бобкова на Дмитрия Лозебникова. Во втором периоде на гол «Амура» армейцы ответили ещё двумя заброшенными шайбами — отличились Степан Старков и Артём Земчёнок. В третьем периоде СКА упрочил преимущество, забив ещё два гола. Отметим, что все голы в матче забили разные хоккеисты.