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«Локомотив» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» дома победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ
© РИА Новости

Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев шайбы забросили Рушан Рафиков и Мартин Гернат, у гостей отличились Ян Дрозг и Владислав Барулин.

В овертайме победу «Локомотиву» принес Никита Кирьянов, который реализовал буллит.

«Локомотив» набрал 74 очка ивозглавляет таблицу Западную конференцию, «Амур» (51) идет девятым на Востоке.

В следующем туре ярославцы 21 января примут омский «Авангард», хабаровская команда в этот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Хоккей
Ян Дрозг
Владислав Барулин
Мартин Гернат
Рушан Рафиков
ХК Авангард
ХК Амур