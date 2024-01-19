«Локомотив» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» дома победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев шайбы забросили Рушан Рафиков и Мартин Гернат, у гостей отличились Ян Дрозг и Владислав Барулин.
В овертайме победу «Локомотиву» принес Никита Кирьянов, который реализовал буллит.
«Локомотив» набрал 74 очка ивозглавляет таблицу Западную конференцию, «Амур» (51) идет девятым на Востоке.
В следующем туре ярославцы 21 января примут омский «Авангард», хабаровская команда в этот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».