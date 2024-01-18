"Нефтехимик" прервал пятиматчевую победную серию "Динамо" в КХЛ

Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 4 526 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Сетдиков (24-я минута) и Дмитрий Соколов (39). У "Динамо" отличился Джордан Уил (19). "Нефтехимик" прервал пятиматчевую победную серию столичного клуба.

Андрей Скопинцев провел 474-й матч в качестве ассистента главного тренера "Динамо" и установил новый рекорд клуба по этому показателю. Скопинцев превзошел достижение Юрия Очнева (473 матча). Скопинцев работает в тренерском штабе "Динамо" с 2019 года, ранее он входил в тренерский штаб команды с 2015 по 2018 год.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 72 очка в 52 играх. "Нефтехимик" идет восьмым на Востоке с 53 очками после 54 встреч. В следующем матче бело-голубые 20 января примут минское "Динамо", "Нефтехимик" на следующий день примет владивостокский "Адмирал".