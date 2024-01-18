Три российских вратаря попали в список номинантов на «Везину» по версии сайта НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала на официальном сайте рейтинг вратарей, которые претендуют на приз лучшему голкиперу сезона НХЛ. Рейтинг составляли журналисты официального сайта лиги. В список из 15 голкиперов попали трое россиян.