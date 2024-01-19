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Спортдиректор «Лады» Якубов будет просить руководство об увеличении фонда зарплат

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о ситуации с зарплатой ведомостью команды.

Спортдиректор ХК «Лада» будет просить руководство об увеличении фонда зарплат
© КХЛ

Тольяттинская команда в текущем сезоне КХЛ занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 63 очками по итогам 53 проведенных матчей.

— По зарплатной ведомости вы близко к полу зарплат — 405 миллионов. Насколько это правда?

— Это правда. Мы в пол входим, но не в потолок. Нам будет тяжело с этим бороться. Придется идти к руководству, убеждать, просить где то больше ресурсов нам выделить, — приводит слова Якубова Metaratings.ru.

Хоккей
Рафик Якубов