Спортдиректор ХК «Лада» будет просить руководство об увеличении фонда зарплат

— По зарплатной ведомости вы близко к полу зарплат — 405 миллионов. Насколько это правда?

— Это правда. Мы в пол входим, но не в потолок. Нам будет тяжело с этим бороться. Придется идти к руководству, убеждать, просить где то больше ресурсов нам выделить, — приводит слова Якубова Metaratings.ru.