Спортдиректор «Лады»: буду просить руководство об увеличении фонда зарплат

По зарплатной ведомости мы близко к полу зарплат 405 миллионов. Это правда. Мы в пол входим, но не в потолок. Нам будет тяжело с этим бороться. Придётся идти к руководству, убеждать, просить где-то больше ресурсов нам выделить», — сказал Якубов в интервью Metaratings.ru.