Скандальный российский хоккеист подрался в матче НХЛ

19 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» принимал на своем льду «Аризону Койотс». В середине первой 20-минутки российский защитник хозяев Никита Задоров вступил в драку на кулаках с нападающим гостей Лиамом О'Брайеном.

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Удары россиянина привели к тому, что его оппонент лишился защитного шлема. Задоров продолжил наносить удары по голове соперника, а после того, как он прижал О'Брайена к бортику, судьи разняли хоккеистов. Оба игрока получили пятиминутный штраф. После первого периода счет 1:1.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».