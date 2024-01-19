Жафяров прокомментировал слухи о том, что он отказался от обмена в «Металлург»

«Я думал о том, что всё может наладиться в «Ак Барсе», и надеялся на это. Но у всех разные взгляды на ситуацию, как сложилось – так сложилось. Отказ от обмена в «Металлург»? Все писали, что я отказался, но такого не было. Переговоры – это сложная штука, кто-то что-то услышал, и сразу же разнеслось. Есть определённые договорённости между сторонами, бывает, что пока ждёшь какого-то решения, не можешь принимать следующее. Никакого явного отказа с моей стороны не было, всё происходило на стадии обсуждения. Словом, тяжёлая ситуация, и хорошо, что она уже разрешилась», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.