Двое россиян вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ
Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного сезона.
В топ-5 претендентов вошли российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (второе место) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (четвёртое место).
Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 44 матчах за «Тампу» в НХЛ, в которых отметился 75 (28+47) результативными действиями при показателе полезности «-1». В текущей регулярке Панарин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 27 голов и 34 результативные передачи.
Полностью топ-5 претендентов на «Харт Трофи» выгляди так:
1. Натан Маккинон, «Колорадо Эвеланш»;
2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
5. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».