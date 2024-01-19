$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

«Северсталь» всухую одолела «Автомобилист», одержав седьмую победу подряд

В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«Северсталь» всухую одолела «Автомобилист», одержав седьмую победу подряд
© РИА Новости

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второго игрового отрезка Егор Степанов с передач Кристиана Яроша и Александра Самойлова открыл счёт в матче. Спустя три минуты Кирилл Пилипенко с передач Никиты Седова и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.

На последней минуте третьего периода Никита Коростелёв установил окончательный счёт в матче.

Для череповецкой «Северстали» эта победа стала седьмой подряд.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет в Астане с «Барысом» 22 января. «Северсталь» проведёт матч в гостях с «Металлургом» 21 января.

Хоккей
Данил Аймурзин
Кристиан Ярош
Кирилл Пилипенко
Никита Коростелев
Егор Степанов
Александр Самойлов
ХК Северсталь
Металлург
Фонбет
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости