«Северсталь» всухую одолела «Автомобилист», одержав седьмую победу подряд

В Екатеринбурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второго игрового отрезка Егор Степанов с передач Кристиана Яроша и Александра Самойлова открыл счёт в матче. Спустя три минуты Кирилл Пилипенко с передач Никиты Седова и Данила Аймурзина удвоил преимущество череповецкого клуба.

На последней минуте третьего периода Никита Коростелёв установил окончательный счёт в матче.

Для череповецкой «Северстали» эта победа стала седьмой подряд.