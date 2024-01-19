Три очка Гребенкина помогли «Металлургу» обыграть дома «Адмирал»

В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 12-й минуте первого периода Роман Канцеров с передач Егора Коробкина и Валерия Орехова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте второго периода Леонид Метальников с передачи Джованни Фьоре восстановил равенство в счёте.

В начале третьей двадцатиминутки Артём Минулин с передачи Никиты Гребёнкина вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. Спустя три с половиной минуты Денис Зернов с передач Максима Карпова и Никиты Гребёнкина сделал счёт 3:1. В середине периода Кирилл Петьков с передач Дмитрия Завгороднего и Леонида Метальникова сократил отставание дальневосточного клуба до минимума. Спустя полторы минуты Никита Гребёнкин сделал счёт 4:2. На 14-й минуте периода Максим Карпов с передач Дениса Зернова и Игоря Гераськина забросил пятую шайбу в ворота гостей.