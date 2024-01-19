$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Три очка Гребёнкина помогли «Металлургу» обыграть дома «Адмирал»

В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Три очка Гребенкина помогли «Металлургу» обыграть дома «Адмирал»
© РИА Новости

На 12-й минуте первого периода Роман Канцеров с передач Егора Коробкина и Валерия Орехова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте второго периода Леонид Метальников с передачи Джованни Фьоре восстановил равенство в счёте.

В начале третьей двадцатиминутки Артём Минулин с передачи Никиты Гребёнкина вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. Спустя три с половиной минуты Денис Зернов с передач Максима Карпова и Никиты Гребёнкина сделал счёт 3:1. В середине периода Кирилл Петьков с передач Дмитрия Завгороднего и Леонида Метальникова сократил отставание дальневосточного клуба до минимума. Спустя полторы минуты Никита Гребёнкин сделал счёт 4:2. На 14-й минуте периода Максим Карпов с передач Дениса Зернова и Игоря Гераськина забросил пятую шайбу в ворота гостей.

В следующем матче «Металлург» сыграет с «Северсталью». «Адмирал» в Нижнекамске встретится с местным «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 21 января.

Хоккей
Дмитрий Завгородний
Егор Коробкин
Леонид Метальников
Кирилл Петьков
Артем Минулин
Игорь Гераськин
Максим Карпов
Денис Зернов
ХК Северсталь
Металлург
Фонбет
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости