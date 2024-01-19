СКА одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

СКА на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:1.

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В составе петербуржцев заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин, Борна Рендулич и Валентин Зыков. Автором единственной шайбы гостей стал Джемел Смит.

СКА одержал вторую победу подряд. В предыдущей игре армейцы обыграли на своем льду «Амур» со счетом 6:2. В предыдущих шести встречах петербуржцы потерпели три поражения: «Северсталь» (2:3), «Металлург» (1:2 – ОТ), «Локомотив» (1:2).

СКА набрал 72 очка в 53 играх и занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ. В ближайшем матче петербуржцы примут на своем льду минское «Динамо». Встреча пройдет 22 января в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.