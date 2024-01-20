Белорусский хоккеист подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Белорусский хоккеист Протас подписал пятилетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз»
Белорусский хоккейный нападающий Алексей Протас продлил на пять лет контракт с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом стало известно из публикации на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Отмечается, что соглашение с 23-летним Протасом вступит в силу уже в сезоне-2024/25.
— Алексей — молодой и талантливый игрок, и мы рады подписать с ним долгосрочный контракт. Он добился больших успехов в своей профессиональной карьере, и мы ожидаем, что он продолжит совершенствоваться и будет играть ключевую и влиятельную роль в этой команде на протяжении многих лет, — заявил президент и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан.
6 января стало известно, что сборная Соединенных Штатов Америки обыграла команду Швеции в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Гетеборге закончилась со счетом 6:2 в пользу американцев.
В марте 2023 года Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2023/2024.