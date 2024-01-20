Белорусский хоккеист подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

— Алексей — молодой и талантливый игрок, и мы рады подписать с ним долгосрочный контракт. Он добился больших успехов в своей профессиональной карьере, и мы ожидаем, что он продолжит совершенствоваться и будет играть ключевую и влиятельную роль в этой команде на протяжении многих лет, — заявил президент и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан.