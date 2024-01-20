Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Флориду"

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче против "Флориды", в котором его команда победила со счетом 6:4.

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Капризов открыл счет в матче уже на третьей минуте, огорчив своего соотечественника - голкипера "пантер" Сергея Бобровского. Во втором периоде на голы Райана Хартмана, Йоэля Эрикссон Эка и Матса Цуккарелло "Флорида" ответила точными бросками Аарона Экбдлада и Ээту Луостаринена.

В самом начале заключительной двадцатиминутки Капризов оформил дубль, но "пантеры" стараниями Антона Лунделля и Густава Форслинга сократили отставание до минимума. Но в конце матча Хартман установил окончательный результат.