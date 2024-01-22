Минское "Динамо" обыграло СКА в матче КХЛ

Минское"Динамо" со счетом 2:1 после овертайма обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 542 зрителей.

© hcdinamoby/32806

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Горбунов (34-я минута) и Сэм Энэс (65). У проигравших отличился Алекс Гальченюк (49). Победную шайбу Энэс забросил за секунду до конца овертайма.

Минское "Динамо" набрало 53 очка в 53 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 73 очками в 54 играх располагается на 3-й строчке Запада.

В следующем матче СКА примет астанинский "Барыс", минское "Динамо" на выезде сыграет с московским ЦСКА. Встречи пройдут 24 января.