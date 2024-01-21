«Локомотив» одержал уверенную победу над «Авангардом» благодаря дублю Чеховича
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1, ставшей для них третьей кряду.
Счёт в матче был открыт лишь в середине встречи – отличиться сумел нападающий «Локомотива» Павел Красковский. Уже к концу второй двадцатиминутки «железнодорожники» упрочили преимущество благодаря реализованному большинству Иваном Чеховичем. В заключительном игровом отрезке гости отыграли одну шайбу – также в большинстве отличился Рид Буше. Уже в конце матча ошибка «Авангарда» в своей зоне привела ко второй заброшенной шайбе Чеховича, которая сняла вопросы о победителе в игре. Уже в последние минуты защитник «Локомотива» Рушан Рафиков в меньшинстве сумел поразить пустые ворота «Авангарда».
«Локомотив», набрав 76 очков в 53 матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Авангард» (75) – второй на Востоке.