«Нефтехимик» на домашнем льду оказался сильнее «Адмирала»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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В составе хозяев отличились Булат Шафигуллин, Егор Корбит и Евгений Митякин. У гостей забрасывали Джованни Фьоре и Кирилл Петьков.

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