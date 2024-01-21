Шипачев рассказал о долгой серии буллитов в матче со "Спартаком"

"Там уже Тимур [Билялов] кричал на лавку - помогите, спасите. Уже все пробили, только Юрий Иванович Бабенко (ассистент главного тренера "Ак Барса" - прим. ТАСС) остался, кто не бил. Пришлось уже мне выходить, - сказал Шипачев. - Мне кажется, матч должен был понравиться болельщикам, кроме нашей первой смены, когда сразу получили гол. А так здорово играли, выстояли в меньшинстве четыре на три. Здорово все ребята сыграли, Тимур, конечно, отдельно молодец".