«Автомобилист» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Счёт в матче был открыт в конце первой двадцатиминутки 28-летним российским нападающим уральского клуба Степаном Хрипуновым. Лишь к середине третьего периода хозяева сумели восстановить паритет усилиями шведского форварда Понтуса Оберга. Уже спустя две минуты экс-нападающий «Барыса» Кёртис Валк, ныне выступающий за «Автомобилист», реализовал численное преимущество и вывел свою команду вперёд. Точку в этой игре мог поставить гол Анатолия Голышева, однако спустя менее чем через одну минуту хозяева сократили отставание благодаря голу Кристиана Хенкеля, чей гол и стал заключительным в матче.