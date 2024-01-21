Гол Тарасенко принес «Оттаве» волевую победу над «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3. Примечательно, что после первого периода хозяева вели – 2:0.

В составе «лётчиков» дублем отметился 23-летний российский защитник Егор Замула , ещё один гол на счету Джоэля Фараби. У гостей забрасывали Зак Макьюэн, Тим Штюцле (дубль), Клод Жиру и российский форвард Владимир Тарасенко .

32-летний российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко провёл на льду 13 минут 56 секунд и забросил свою 12-ю шайбу в сезоне, завершив игру с показателем полезности «+2». Его соотечественник из «Филадельфии» защитник Егор Замула, кроме дубля, также записал на свой счёт и результативный пас, однако его показатель полезности отрицательный – «-1».