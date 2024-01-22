Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Анахайм», россиянина признали первой звездой матча
Хоккеисты «Нью Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 5:2 (0:2, 1:0, 4:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин, Винсент Трочек, Уильям Куилли, Крис Крайдер и Джимми Веси. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков. Панарин, ставший автором победной шайбы, был признан первой звездой матча.
«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграл «Сиэтл Кракен» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов сделал 17 сейвов.
«Рейнджерс» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Мэйпл Лифс» (54) идут шестыми. «Сиэтл» (47) располагается на 11 й строчке на Западе, «Анахайм» (31) — на 14 й.
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)
Голы: Хенрик, 0:51, 15:37. — Трочек, 37:58 (бол.). Куилли, 50:10. Панарин, 54:23 (бол.). Крайдер, 56:07. Веси, 59:24.
«Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Эберле, 34:03. — Мэттьюс, 7:06. Робертсон, 22:51. Маккейб, 59:39.