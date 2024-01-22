Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

Хоккеисты «Нью Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 5:2 (0:2, 1:0, 4:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин, Винсент Трочек, Уильям Куилли, Крис Крайдер и Джимми Веси. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков. Панарин, ставший автором победной шайбы, был признан первой звездой матча.