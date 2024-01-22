Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс служба лиги.
Капризов на прошлой неделе набрал восемь очков (пять шайб и три результативные передачи) в четырех матчах и помог команде одержать три победы. Россиянин забросил три шайбы в игре с «Каролиной» и стал четвертым игроком «Уайлд», сделавшим за карьеру три и более хет триков. Капризов — лидер по результативности в «Миннесоте» с 42 очками в 39 матчах.
Второй звездой недели стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, на счету которого семь очков (5+2) в трех играх.
На третьем месте голкипер «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон, в трех победных матчах он отражал в среднем 95,6% бросков.