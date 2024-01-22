«Сочи» во второй раз в сезоне переиграл «Ладу» по буллитам

Хоккеисты «Сочи» в гостях обыграли «Ладу» (4:3 Б) в серии послематчевых бросков во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ.

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В составе победителей в основное время по разу отличились Амир Гараев, Глеб Корягин и Михал Криштоф, тольяттинцы ответили двумя шайбами Троя Джозефса и голом Владислава Червоненко.

В серии буллитов гости забили трижды — отличились Николай Чебыкин, Данил Авершин и Даниил Сероух. «Лада» реализовала два броска — ворота поразили Андрей Алтыбармакян и Трой Джозефс.

Команды встречались друг с другом второй раз в нынешнем сезоне, в первом матче «Сочи» также взял верх по буллитам (5:4 Б).

«Лада» потерпела седьмое поражение в десяти последних матчах, с 66 очками команда Олега Браташа занимает 6 е место в Восточной конференции.

«Сочи» выиграл вторую встречу из трех последних и, набрав 38 очков, по прежнему замыкает таблицу на Западе.

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Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «ХК Сочи» (Сочи) — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Джозефс, 11:00, 52:02. Червоненко, 47:28. — Гараев, 3:49. Корягин, 21:15. Криштоф, 46:03.