Стала известна зарплата Коробкина по новому контракту с «Металлургом»

Зарплата Коробкина по новому контракту с «Металлургом» – около 25 млн рублей в год («СЭ»)
Зарплата Егора Коробкина составит около 25 млн рублей в год по новому контракту.
В декабре 2023 года «Металлург» продлил контракт с форвардом Егором Коробкиным на 2 года – до конца сезона-2025/26.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока по новому соглашению составит около 25 млн рублей в год.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Коробкин провел 53 матча и набрал 23 (9+14) очка при показателе полезности «-1».
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Зарплата Коробкина по новому контракту с «Металлургом» – около 25 млн рублей в год («СЭ»)