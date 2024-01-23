Стала известна зарплата Коробкина по новому контракту с «Металлургом»

Зарплата Егора Коробкина составит около 25 млн рублей в год по новому контракту.

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В декабре 2023 года «Металлург» продлил контракт с форвардом Егором Коробкиным на 2 года – до конца сезона-2025/26.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока по новому соглашению составит около 25 млн рублей в год.