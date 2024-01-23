$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

Зарплата Коробкина по новому контракту с «Металлургом» – около 25 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Егора Коробкина составит около 25 млн рублей в год по новому контракту.

Стала известна зарплата Коробкина по новому контракту с «Металлургом»
© РИА Новости

В декабре 2023 года «Металлург» продлил контракт с форвардом Егором Коробкиным на 2 года – до конца сезона-2025/26.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока по новому соглашению составит около 25 млн рублей в год.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Коробкин провел 53 матча и набрал 23 (9+14) очка при показателе полезности «-1».

Хоккей
Егор Коробкин
Металлург
Фонбет