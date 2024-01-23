"Огромная ошибка". Гашек извинился за участие в открытии матча НХЛ

«Я считаю участие в открытии матча своей огромной ошибкой. Настоящим я хочу извиниться перед всеми, кто меня поддерживает, а также прошу прощения у всех тех, кого я разочаровал своими действиями. Мне очень трудно оправдать свою личную неудачу. Я постараюсь исправить всё. Сейчас я могу вам обещать, что подобная ситуация больше не повторится», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).