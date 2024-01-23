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Доминик Гашек извинился за участие в открытии матча НХЛ и назвал это «огромной ошибкой»

58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек извинился за своё участие в церемонии открытия матча «Баффало Сэйбрз» с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0).

"Огромная ошибка". Гашек извинился за участие в открытии матча НХЛ
© Чемпионат.com

«Я считаю участие в открытии матча своей огромной ошибкой. Настоящим я хочу извиниться перед всеми, кто меня поддерживает, а также прошу прощения у всех тех, кого я разочаровал своими действиями. Мне очень трудно оправдать свою личную неудачу. Я постараюсь исправить всё. Сейчас я могу вам обещать, что подобная ситуация больше не повторится», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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Напомним, Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским игрокам выступать, считая это рекламой спецоперации России на Украине.

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