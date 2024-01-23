Нападающий «Барыса» Апальков предложил увеличить новогодний перерыв в КХЛ

Форвард «Барыса» Апальков предложил увеличить новогодний перерыв в КХЛ
Нападающий «Барыса» Даниил Апальков считает, новогодняя пауза в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ должна быть длиннее.
— Новый год — большой семейный праздник. Возможно, имело бы смысл сделать на это время перерывы между играми не на три дня, а побольше, хотя бы на шесть, может быть, — сказал Апальков Metaratings.ru.
В сезоне 2023/24 новогодний перерыв в КХЛ продлился с 31 декабря по 2 января включительно. Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев назначил тренировку команды на 1 января.