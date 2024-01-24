«Сибирь» подала апелляцию на решение о технических поражениях в связи с нарушением лимита на легионеров КХЛ, сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. Новосибирский клуб получил четыре технических поражения и потерял четыре очка из-за того, что в этих матчах участвовали четыре легионера, что является нарушением регламента КХЛ.