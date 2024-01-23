Нападающий "Спартака" Цыплаков установил рекорд КХЛ в матче против "Динамо"

Нападающий московского "Спартака" Максим Цыплаков стал автором самого быстрого покера с начала матча в истории Континентальной хоккейной лиги.

Во вторник в матче чемпионата КХЛ московское "Динамо" принимает "Спартак". Идет третий период, счет 6:2 в пользу "Спартака".

В составе красно-белых автором четырех заброшенных шайб стал нападающий Максим Цыплаков. С момента начала матча прошло 26 минут и 58 секунд. Это самый быстрый покер в истории лиги.