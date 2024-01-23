«Авангард» одержал волевую победу над «Северсталью» в Череповце
Омский «Авангард» в гостях переиграл «Северсталь» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хозяева открыли счет уже на 3 й минуте после точного броска Ивана Подшивалова, однако затем хоккеисты «Авангарда» забросили пять раз подряд — отличились Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Рид Буше, Райан Спунер и Николай Прохоркин. Буше и Юрчо набрали в матче по 3 (1+2) очка.
В концовке встречи команды обменялись голами, окончательный результат подвели форвард «Северстали» Руслан Абросимов и нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов.
«Авангард» набрал 77 очков и занимает 2 е место в Восточной конференции, уступая «Металлургу» (78), который провел на один матч больше. «Северсталь» с 61 очком идет 6 й на Западе.
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«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Голы: Подшивалов, 2:18. Абросимов, 55:34. — Игумнов, 15:07. Юрчо, 27:09. Буше, 39:16 (бул.). Спунер, 43:28. Прохоркин, 48:20. Пьянов, 57:35.