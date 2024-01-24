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«Адмирал» прервал трёхмачевую серию поражений, одолев дома «Металлург»

Во Владивостоке закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Адмирал» прервал трехмачевую серию поражений, одолев дома «Металлург»
© РИА Новости

На 16-й минуте второго периода Егор Яковлев с передач Данилы Юрова и Максима Мухаметова открыл счёт в матче.

В начале третьей двадцатиминутки Либор Шулак с передачи Антона Берлёва восстановил равенство в счёте.

За полторы минуты до окончания третьего игрового отрезка Джованни Фьоре принёс дальневосточному клубу победу во встрече.

В следующем матче команды вновь встретятся во Владивостоке 26 января. Встреча начнётся в 12:30 мск.

Хоккей
Либор Шулак
Антон Берлев
Егор Яковлев
Металлург
Фонбет
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