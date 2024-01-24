Голкипер Билялов отклонил предложение о новом контракте с «Ак Барсом» — СМИ
Вратарь Тимур Билялов отказался от переподписания контракта с «Ак Барсом», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 28 летнему голкиперу предложили соглашение с понижением заработной платы, но его представители этот вариант отклонили.
Действующий контракт Билялова истекает 30 апреля, после чего он станет неограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне КХЛ Билялов провел 39 матчей в КХЛ и помог казанцам одержать 23 победы.