Голкипер Билялов отклонил предложение о новом контракте с «Ак Барсом»

Вратарь Тимур Билялов отказался от переподписания контракта с «Ак Барсом», сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, 28 летнему голкиперу предложили соглашение с понижением заработной платы, но его представители этот вариант отклонили.

Действующий контракт Билялова истекает 30 апреля, после чего он станет неограниченно свободным агентом.