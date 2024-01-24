Гол Ларионова в овертайме принес «Торпедо» волевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Торпедо» . Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.

Уже к 11-й минуте матча дубль оформил нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков, которому дважды ассистировал Андрей Белозёров. «Торпедо» удалось сократить отставание в счёте в середине второго периода, когда гол забил Андрей Белевич с передач Никиты Шавина и Богдана Конюшкова. Гости сравняли счёт в середине третьего периода благодаря голу Никиты Шавина. Основное время матча завершилось вничью. Победу нижегородцам принёс красивый гол Игоря Ларионова в овертайме, реализовавшего выход один на один с вратарём.