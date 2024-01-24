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Гол Ларионова в овертайме принёс «Торпедо» волевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Торпедо». Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.

Гол Ларионова в овертайме принес «Торпедо» волевую победу над «Нефтехимиком»
© Чемпионат.com

Уже к 11-й минуте матча дубль оформил нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков, которому дважды ассистировал Андрей Белозёров. «Торпедо» удалось сократить отставание в счёте в середине второго периода, когда гол забил Андрей Белевич с передач Никиты Шавина и Богдана Конюшкова. Гости сравняли счёт в середине третьего периода благодаря голу Никиты Шавина. Основное время матча завершилось вничью. Победу нижегородцам принёс красивый гол Игоря Ларионова в овертайме, реализовавшего выход один на один с вратарём.

Хоккей
Богдан Конюшков
Никита Сетдиков
Андрей Белозеров
Игорь Ларионов
Торпедо
Фонбет
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