ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

ЦСКА набрал 61 очко в 54 матчах и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 53 очками в 54 играх располагается на 8-й строчке Запада. В следующем матче 26 января ЦСКА в гостях встретится с петербургским СКА. Минское "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".