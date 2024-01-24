ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 6 546 зрителей.
В составе победителей обе шайбы забросил Владислав Каменев (30-я и 50-я минуты). У проигравших отличился Таннер Фриц (20).
Из-за болезни встречу пропустил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. Игрой команды руководил Равиль Якубов.
ЦСКА набрал 61 очко в 54 матчах и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 53 очками в 54 играх располагается на 8-й строчке Запада. В следующем матче 26 января ЦСКА в гостях встретится с петербургским СКА. Минское "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".
В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 по буллитам обыграл хабаровский "Амур", владивостокский "Адмирал" победил магнитогорский "Металлург" (2:1), казанский "Ак Барс" был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста (4:1), СКА разгромил астанинский "Барыс" (7:0). "Локомотив" уступил "Сочи" (1:2), новосибирская "Сибирь" переиграла подмосковный "Витязь" (4:1), нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 в овертайме взяло верх над нижнекамским "Нефтехимиком".