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СКА разгромил «Барыс» в Санкт-Петербурге, забросив семь безответных шайб

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Барысом». Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

СКА разгромил «Барыс» в Санкт-Петербурге, забросив семь безответных шайб
© Чемпионат.com

Дублями в составе СКА отметились нападающие Василий Глотов и Марат Хайруллин. Гол и четыре результативные передачи на свой счёт записал форвард петербуржцев Арсений Грицюк. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер СКА Никита Серебряков. Отметим, что в воротах «Барыса» проводил первый матч после травмы Эдди Паскуале, который был заменён после шестой пропущенной шайбы.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд. СКА в следующем матче примет на своей площадке в Санкт-Петербурге ЦСКА 26 января.

Хоккей
Василий Глотов
Никита Серебряков
Марат Хайруллин
СКА
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