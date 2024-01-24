СКА разгромил «Барыс» в Санкт-Петербурге, забросив семь безответных шайб

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Барысом». Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 7:0.

Дублями в составе СКА отметились нападающие Василий Глотов и Марат Хайруллин. Гол и четыре результативные передачи на свой счёт записал форвард петербуржцев Арсений Грицюк. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер СКА Никита Серебряков. Отметим, что в воротах «Барыса» проводил первый матч после травмы Эдди Паскуале, который был заменён после шестой пропущенной шайбы.