Болельщики "Торонто" устроили овацию российскому голкиперу Самсонову

Российский голкипер Илья Самсонов оставил свои ворота в неприкосновенности в матче против "Виннипега" и был признан первой звездой встречи.

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Минувшей ночью хоккеисты "Торонто" с футбольным счетом 1:0 переиграли "Виннипег". Героем встречи стал российский голкипер "кленовых листьев" Илья Самсонов. Он отразил все 32 броска по своим воротам, сыграв "на ноль". В нескольких эпизодах он совершил невообразимые спасения.

Нынешний сезон для Самсонова складывается непросто - голкипер не слишком удачно его начал, он лишился места первого вратаря "Торонто", потом была травма. В начале января Самсонова отправили в фарм-клуб, где он должен был эмоционально и физически перезагрузиться, как рассказал генеральный менеджер "Торонто" Брэд Треливинг.

После матча фанаты "Торонто" устроили овацию Самсонову и скандировали его имя. Сам российский вратарь признался, что был очень растроган этим и едва не расплакался.