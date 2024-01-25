Болельщики "Торонто" устроили овацию российскому голкиперу Самсонову
Российский голкипер Илья Самсонов оставил свои ворота в неприкосновенности в матче против "Виннипега" и был признан первой звездой встречи.
Минувшей ночью хоккеисты "Торонто" с футбольным счетом 1:0 переиграли "Виннипег". Героем встречи стал российский голкипер "кленовых листьев" Илья Самсонов. Он отразил все 32 броска по своим воротам, сыграв "на ноль". В нескольких эпизодах он совершил невообразимые спасения.
Нынешний сезон для Самсонова складывается непросто - голкипер не слишком удачно его начал, он лишился места первого вратаря "Торонто", потом была травма. В начале января Самсонова отправили в фарм-клуб, где он должен был эмоционально и физически перезагрузиться, как рассказал генеральный менеджер "Торонто" Брэд Треливинг.
После матча фанаты "Торонто" устроили овацию Самсонову и скандировали его имя. Сам российский вратарь признался, что был очень растроган этим и едва не расплакался.
"Я едва не заплакал. Слышал болельщиков на протяжении всего матча, это очень важно для меня и так много значит. Спасибо", - сказал после матча россиянин.