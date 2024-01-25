Кучеров уступил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон обошел российского лидера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это произошло по итогам матча «лавин» с «Вашингтоном».

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«Колорадо» победил «столичных» со счетом 6:2. Маккинон в этой игре набрал пять очков, оформив покер и сделав голевую передачу. В общей сложности он набрал 82 (30+52) очка за сезон. На счету Кучерова 80 (31+49) баллов.

Кроме того, три из четырех шайб в ворота «Вашингтон» Маккиннон забросил с 23-й по 30-ю минуты, оформив натуральный хет-трик — кроме него, никто не отличался в этом игровом промежутке. Первые две шайбы он забросил в большинстве, третью — в равных составах.

Результативная серия Маккиннона в домашних встречах достигла 24 матча подряд. Таким образом, он установил клубный рекорд по этому показателю. Предыдущее достижение принадлежало Джо Сакику, который остановился на отметке в 23 игры. Также форвард вышел на третье место в истории НХЛ по продолжительности домашней результативной серии со старта сезона. Рекорд — 40 матчей — принадлежит Уэйну Гретцки, второе место с 25-ю играми занимает Бобби Орр.