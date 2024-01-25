ESPN назвал двух российских хоккеистов, превосходящих свой контракт

«Наместников проводит свой лучший сезон за многие годы и «Виннипег» наслаждается каждой минутой, выложив за его услуги всего $ 2 млн. 31-летний форвард проводит на льду более 15 минут, демонстрируя отличную результативность при игре в равных составах и большинстве. Благодаря шести голам и 25 очкам в 42 играх (при показателе полезности "+18") Наместников более чем заслужил место в составе «Джетс».



Любушкин (кэпхит $ 2,75 млн) занял место в топ-паре, охраняя синюю линию «Анахайма», что не влетело «уткам» в копеечку. Ударный защитник вносит в таблицу результативности не такой большой вклад, как некоторые другие хоккеисты клуба, но он влияет на игру другими способами. Для команды, полной молодых игроков, универсальность Любушкина — это то, что отличает 29-летнего игрока», — написано в статье.