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Хоккеист «Спартака» Принс сделал предложение девушке на Красной площади

Нападающий московского «Спартака» Шэйн Принс сделал предложение руки и сердца своей девушке на Красной площади, сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram-канале.

Хоккеист «Спартака» сделал предложение девушке на Красной площади
© Газета.Ru

Девушка ответила на предложение форварда согласием.

«Спартак» поздравляет Шэйна Принса и его избранницу Эмили с помолвкой! Наш форвард сделал предложение своей второй половинке в центре столицы — на Красной площади, и она ответила ему согласием!» — заявили в клубе.

В текущем сезоне Принс провел 46 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач.

23 января команда под руководством Алексея Жамнова оказалась сильнее московского «Динамо». Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 6:3 в пользу красно-белых. В составе победителей кроме Цыплакова голами отметились Шейн Принс и Михал Чайковски. У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

После этого матча «Спартак» остался на четвертом месте в таблице Западной конференции (72 очка), а «Динамо» осталось на второй позиции на Западе (74 балла).

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