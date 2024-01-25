Московское «Динамо» крупно победило «Куньлунь» в гостях, О'Делл набрал три очка
В Мытищах закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
На 18-й минуте первого периода Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева открыл счёт в игре.
На старте второго игрового отрезка Егор Мартынов с передач Артёма Ильенко и Даниила Пыленкова удвоил преимущество бело-голубых.
В начале третьей двадцатиминутки Девин Броссо с передачи Тайлера Вона размочил счёт во встрече. Спустя 39 секунд Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Бреннана Менелла сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Джордан Уил с передачи Егора Петухова забросил четвёртую шайбу «Динамо» в игре. На 16-й минуте периода Павел Кудрявцев с передачи Эрика О'Делла довёл счёт до крупного.